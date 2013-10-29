澳大利亚维持对华为竞标国家宽带网络建设的禁令

路透悉尼10月29日 - 澳大利亚总检察长布兰迪斯（GeorgeBrandis）称，新政府将维持一项限制中国华为HWT.UL竞标该国国家宽带网络（NBN）建设的禁令。

此前的工党政府以网络安全顾虑为由，禁止华为参与该国全国宽带网络建设的竞标。

之前澳洲新政府的一些高官包括通信部长特恩布尔（MalcolmTurnbull）支持对此项禁令进行审视，这令外界预期禁令可能解除。

但布兰迪斯称，经慎重考虑后，政府决定不改变此项禁令。

此举可能惹恼正与澳大利亚进行自由贸易谈判的中国，但可取悦澳洲的传统盟友--美国。

布兰迪斯发给路透的电子邮件中称：“新政府当选后，接到来自国家安全机构的进一步情况汇报，尚未决定改变既定政策。”

美国众议院情报委员会去年称华为对美国国家安全构成威胁，呼吁美国企业停止与华为生意往来。华为则对美国议员关于华为设备可能被中国当局用作间谍活动的指控矢口否认。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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