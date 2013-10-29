澳大利亚维持对华为竞标国家宽带网络建设的禁令

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼10月29日 - 澳大利亚总检察长布兰迪斯（George Brandis）称，新政府将维持一项限制中国华为 竞标该国国家宽带网络（NBN）建设的禁令。
此前的工党政府以网络安全顾虑为由，禁止华为参与该国全国宽带网络建设的竞标。
之前澳洲新政府的一些高官包括通信部长特恩布尔（Malcolm Turnbull）支持对此项禁令进行审视，这令外界预期禁令可能解除。
但布兰迪斯称，经慎重考虑后，政府决定不改变此项禁令。
此举可能惹恼正与澳大利亚进行自由贸易谈判的中国，但可取悦澳洲的传统盟友--美国。
布兰迪斯发给路透的电子邮件中称：“新政府当选后，接到来自国家安全机构的进一步情况汇报，尚未决定改变既定政策。”
美国众议院情报委员会去年称华为对美国国家安全构成威胁，呼吁美国企业停止与华为生意往来。华为则对美国议员关于华为设备可能被中国当局用作间谍活动的指控矢口否认。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。