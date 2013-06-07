《路透专访》华为将继续就参与英国网络基础建设一事与英政府进行沟通

“我们会继续就此事与英国政府及有关方面进行沟通，我们也会感谢他们在过去12年间对公司的支持，”郭平在成都出席一场商业会议间隙接受采访时这样表示。

“我们将在力所能及的范围内继续扩大在英国的投资。”

目前正值欧美对华为参与通讯基础设施建设可能引发的安全问题愈发感到忧虑。