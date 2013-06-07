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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 12:26 BJT

《路透专访》华为将继续就参与英国网络基础建设一事与英政府进行沟通

“我们会继续就此事与英国政府及有关方面进行沟通，我们也会感谢他们在过去12年间对公司的支持，”郭平在成都出席一场商业会议间隙接受采访时这样表示。

“我们将在力所能及的范围内继续扩大在英国的投资。”

目前正值欧美对华为参与通讯基础设施建设可能引发的安全问题愈发感到忧虑。

华为由曾经加入中国人民解放军的任正非在1987年创立，并受到美国和澳洲等国家的调查，因被怀疑与中国政府存在关联。(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋/郑茵)
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