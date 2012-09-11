版本:
中国
中国财经 | 2012年 9月 11日 星期二 11:39 BJT

华为拟在英国投资19亿美元--报导

路透9月11日电---Sky News报导称,中国华为将宣布在英国投资12亿英镑(19亿美元),以促进该地区业务的增长.华为是全球第二大电信设备制造商.

报导称,华为计划直接投资6亿英镑,未来五年在英国新增至少700个工作岗位.将来通过收购进一步投资6亿英镑.

不能立即联系到华为对此置评.英国政府也拒绝发表评论.

据Sky News报导,华为首席执行官任正非出访英国时或将宣布上述投资计划.

华为一直在积极招募外籍管理人士,包括前政府官员和行业知名人士,涉及高管及研发等各种职位,以实现其全球化目标.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐