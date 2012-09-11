华为拟在英国投资19亿美元--报导

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透9月11日电---Sky News报导称,中国华为将宣布在英国投资12亿英镑(19亿美元),以促进该地区业务的增长.华为是全球第二大电信设备制造商.
报导称,华为计划直接投资6亿英镑,未来五年在英国新增至少700个工作岗位.将来通过收购进一步投资6亿英镑.
不能立即联系到华为对此置评.英国政府也拒绝发表评论.
据Sky News报导,华为首席执行官任正非出访英国时或将宣布上述投资计划.
华为一直在积极招募外籍管理人士,包括前政府官员和行业知名人士,涉及高管及研发等各种职位,以实现其全球化目标.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。