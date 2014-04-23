华为预期今年在IT方面投资将增加约14%

路透深圳4月23日 -全球第二大电信设备制造商--中国华为周三表示，预期2014年该公司在资讯科技（IT）方面的投资将增加约14%。

华为管理层在深圳举行的分析师会议上表示，在IT方面的投资重点将包括LTE（4G）、5G及云计算等。