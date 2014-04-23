华为预期今年在IT方面投资将增加约14%

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透深圳4月23日 -全球第二大电信设备制造商--中国华为周三表示，预期2014年该公司在资讯科技（IT）方面的投资将增加约14%。
华为管理层在深圳举行的分析师会议上表示，在IT方面的投资重点将包括LTE（4G）、5G及云计算等。
华为去年营收增长8.6%至创纪录的2,390亿元人民币(385亿美元)，公司计划2014年营业收入提高10%，争取2018年总体营业收入达到700亿美元。
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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