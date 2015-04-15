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中国财经 | 2015年 4月 16日 星期四 07:24 BJT

华为第一季全球智能机发货1,750万部 同比增28%

路透香港4月16日 - 中国华为公布第一季智能机发货同比增加28%，受高价手机需求提振；这类利润较高的高价手机市场，目前由三星电子(005930.KS)及苹果(AAPL.O)主导。

华为表示，1-3月在全球的智能机发货量为1,750万部。中高端智能机占比进一步提升至约34%，去年同期为5%。

华为希望2015年智能机的全球发货达1亿部。去年华为目标为8,000万部，实际发货量为7,500万部。(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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