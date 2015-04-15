华为第一季全球智能机发货1,750万部 同比增28%

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港4月16日 - 中国华为公布第一季智能机发货同比增加28%，受高价手机需求提振；这类利润较高的高价手机市场，目前由三星电子(005930.KS)及苹果(AAPL.O)主导。
华为表示，1-3月在全球的智能机发货量为1,750万部。中高端智能机占比进一步提升至约34%，去年同期为5%。
华为希望2015年智能机的全球发货达1亿部。去年华为目标为8,000万部，实际发货量为7,500万部。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数