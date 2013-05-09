任正非打破沉默 直面美国对华为网络威胁指控

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透5月9日 - 中国华为创办人兼首席执行官(CEO)任正非周四首次对媒体发表谈话，对华为在美国网络安全疑虑的定位作出辩护。
任正非26年前创办华为以来，一向避开与媒体接触，这引起一些外国官员批评，认为华为对公司活动不够透明。华为也被指控与中国政府关系过于密切，但华为否认有任何不当关系。
任正非在新西兰向记者表示，华为与美国过去、目前、及未来发生的网路安全问题没有任何关系。
任正非表示，美国目前运作中的网络几乎完全没有华为的设备，华为从未向美国主要系统运营商出售任何关键设备，也没有向美国政府机构出售任何设备。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。