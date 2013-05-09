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中国财经 | 2013年 5月 9日 星期四 18:31 BJT

任正非打破沉默 直面美国对华为网络威胁指控

路透5月9日 - 中国华为创办人兼首席执行官(CEO)任正非周四首次对媒体发表谈话，对华为在美国网络安全疑虑的定位作出辩护。

任正非26年前创办华为以来，一向避开与媒体接触，这引起一些外国官员批评，认为华为对公司活动不够透明。华为也被指控与中国政府关系过于密切，但华为否认有任何不当关系。

任正非在新西兰向记者表示，华为与美国过去、目前、及未来发生的网路安全问题没有任何关系。

任正非表示，美国目前运作中的网络几乎完全没有华为的设备，华为从未向美国主要系统运营商出售任何关键设备，也没有向美国政府机构出售任何设备。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)

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