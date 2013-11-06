（更正）华为高管：不打算借助收购扩张业务

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
(内文第六段应为：在5G移动技术的初步研发中，公司“将”(非“已”）投资6亿美元，另增加第七段背景)
路透伦敦11月5日 -中国华为副董事长兼轮值执行长(CEO)徐直军表示，该公司未计划透过收购来扩张其电信网络设备和移动电话业务，而更青睐于侧重研发实力和建立消费品牌的自我发展策略。
徐直军周二在伦敦表示，由于全球电信运营商和消费者的需求旺盛，该公司今明两年达到10%的营收增长目标没有问题。
他对记者称，不会通过收购来支持智能手机业务的商业目标，宁可按部就班来实现目标。
在电信设备领域，徐直军也称没有并购计划。
他说，收购只会带来已有的相似技术，而不会带来协同效应，客户也需要有多个供应商供其选择。
徐直军称集团将聚焦于研发，以在网络设备领域继续领先于对手。他称，在5G移动技术的初步研发中，公司将投资6亿美元。该技术将使下载速度较目前的4G技术成倍提高。
据华为官网的新闻稿显示，华为在2018年前至少投资6亿美元，用于5G技术的研究与创新。公司相信2020年起有望实现5G移动网络的商用，届时移动宽带用户峰值速率将是当前4G网络速度的100倍。
华为将去年营收的14%用于研发，比肩业界领军公司爱立信。
在手机领域，华为眼光长远，专注于面向发达市场的智能手机，而不是从事低端手机。
徐直军称，将不会进行大规模的广告宣传，而是致力于改善产品，增强供应链，并可能开设店铺分销。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/张涛)
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