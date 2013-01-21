更正-中国企业: 华为2012年净利增33%,营收增长8%

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
(更正:因英文原文有误,内文第二段应为"未经审计的净利",非"经审计的净利")
路透北京1月21日 - 全球第二大电信设备制造商及第六大手机厂商华为 2012年净利增长33%,扭转了2011年净利下滑的局面,这归功于新的电信项目及智能手机的销售.
华为首席财务官孟晚舟(Cathy Meng)在媒体简报会上表示,该公司2012年未经审计的净利为154亿元人民币(25亿美元),2011年为116亿元人民币.
2012年营收增长8%至2,202亿元人民币.
华为轮值首席执行官郭平在给员工的新年致辞中称,该公司净利将在24亿美元左右,营收将超过350亿美元.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。