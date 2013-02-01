独家：华为CFO与曾试图向伊朗销售禁运惠普电脑设备的企业有关联

路透伦敦1月31日 - 相关公司记录显示,中国华为与香港注册公司Skycom的关系比外界此前所知的更加密切.Skycom曾试图向伊朗最大的手机运营商出售遭禁运的惠普电脑设备.

根据Skycom在香港公司登记处的记录,华为现任财务总监孟晚舟曾于2008年2月至2009年4月期间在Skycom Tech Co Ltd董事会任职.

路透上个月报导称,2010年底,Skycom的德黑兰办事处曾不顾美国对伊贸易制裁,提议出售价值至少130万欧元的惠普设备给Mobile Telecommunication Co of Iran(MCI).在出售产品的提案中,至少有13页内容注明为"华为机密",且有华为的公司标志.华为则表示,该公司与Skycom最终均未提供这些惠普设备.

华为称Skycom为"主要的当地合作伙伴"之一.

但路透通过查阅一系列公司记录与其他文件发现,华为、孟晚舟与Skycom在过去10年间有过大量财务及其他方面的关联,表明两家公司之间的关系较为密切.比如2007年,由华为母公司控股的一家管理企业持有Skycom全数股份,当时孟晚舟是这家管理企业的公司秘书.

孟晚舟未回应对这篇文章作出置评的请求.华为未同意安排她接受采访,也未回答任何关于华为及孟晚舟与Skycom之间关系的具体问题.

华为在电邮声明中称,"华为与Skycom之间是正常的商业合作伙伴关系.华为已经建立起一套符合行业最佳做法的贸易合规制度,我们在伊朗的业务完全符合包括联合国在内的所有相关法律和规定.我们也要求Skycom等合作伙伴做出同样的承诺."

美国众议院情报委员会近来批评华为未回答关于其伊朗业务的疑问,而且未提供"证明其遵守国际制裁以及美国出口法的证据".制裁旨在遏制伊朗发展核武器,而伊朗则称其核项目纯粹用于国内能源生产.

华为与许多伊朗电信公司之间存在协议,该公司称正在减少伊朗业务.

在伊朗工作过的电信经理人称,Skycom办公室的许多员工是中国人,他们佩戴华为工牌或有华为的名片.在职业社交网站LinkedIn.com上,数名电信员工在简历中称曾在"Huawei-skycom"工作过.

Skycom的公司记录显示,自1998年该公司在香港成立以来,有过多家不同的控股股东,其中包括个人和离岸公司.

Skycom在2007年5月的年检资料显示,所有股份在三个月前已经自两家在英属维尔京群岛注册的企业转让给香港Hua Ying Management Co Ltd.后者的资料显示,该公司的股份由华为的母公司--深圳华为投资控股有限公司持有.

公司资料显示,孟晚舟当时担任Hua Ying的公司秘书.

当年11月,Skycom的所有股份被转让给一家叫做Canicula Holdings Ltd的公司,该公司在毛里求斯注册.华为拒绝回答关于这次股份转让的任何提问,也没有透露是否与Canicula有关联.

根据毛里求斯的公司注册信息,Canicula的注册地址是一家叫做Multiconsult Ltd.的当地公司.当地的一名员工拒绝回答任何问题.

除了孟晚舟之外,还有几位Skycom的现任和前任董事似乎与华为有联系.Skycom最新的年检资料显示,该公司有一位名叫Hu Mei的董事.一位知情人士称,Hu Mei好像拥有华为的电子邮件地址,并且在华为员工名录里.该消息人士称,Skycom的一名前任董事Wu Shuyuan也有华为电子邮件地址,并也被列入华为的员工名录.

Hu Mei与Wu Shuyuan对路透确认,曾担任或现任Skycom的董事,但拒绝回答有关华为的问题.华为也拒绝回答关于这两人的问题.(完)

(编译 隋芬/李春喜; 审校 张涛)

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