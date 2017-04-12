焦点：华为剑指公共云服务领域 欲与亚马逊及阿里巴巴试比高

路透香港4月11日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周二表示，计划以公共云服务的全球供应商身份与亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)及阿里巴巴(BABA.N)展开竞争。

总部位于深圳的华为在上个月公布，去年获利增长为五年来最低；该公司称将在云计算领域扩展业务，为此成立的新业务部门将在今年招聘2,000多名员工。

“我们原来做私有云，可以说做的非常好了，”新部门负责人郑叶来在年度分析会议上说道。“现在成立新部门就是为了专注做好公共云。”

公共云服务包含共享数据基础设施，而非为单一客户专门打造基础设施。咨询公司Gartner预计，到2020年公共云服务市场将从今年的2,470亿美元增至3,830亿美元。

通过扩张云计算，侧重于硬件设施的华为希望继续拓展软件方面的营收，此时智能手机销售增长放缓，企业也削减电信基础设施方面的支出。

在中国，华为在公共云服务方面的最大竞争对手是阿里云，以及携手IBM(IBM.N)新进入该领域的大连万达集团。

郑叶来没有透露，华为计划什么时候赶超阿里巴巴，后者也是华为IT基础设施和服务的客户。

华为副董事长兼三位轮值CEO之一的徐直军表示，华为的全球电信客户网络给予其独特的优势。

“所以说我们结合我们这么多年的各种优势，”他指的是在欧洲与通信运营商的合作以及在发展中国家的强大影响力。

“和AWS和微软，来个竞争、并存，这是未来必然的，”徐直军表示，他指的是亚马逊网络服务(AWS)和微软(MSFT.O)旗下的Azure。

徐直军还指出，华为不会通过提供价格极低的服务来夺取市场份额。

腾讯控股(0700.HK)上个月以人民币1分钱的价格赢得了一份云计算合同。当地媒体称，竞争对手抱怨腾讯不公平竞争，但腾讯对路透表示这只是一次性事件。

“我们会专注于能使我们的运营商伙伴向云业务的转型，”徐直军说道。

工业和信息化部于周一印发了《云计算发展三年行动计划》。工信部预计到2019年，中国云计算产业规模将达到4,300亿元人民币(623.2亿美元)，远高于2015年的1,500亿元，并称将涌现“2-3家在全球云计算市场中具有较大份额的领军企业”。

华为稍早表示，预期到2020年该公司云计算业务营收将达到100亿元人民币。(完)