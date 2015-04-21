华为称将于7月在中国正式推出企业公共云端服务

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透深圳4月21日 - 中国电信设备制造商华为周二表示，将于7月在中国正式推出企业公共云端服务，成为进入该快速成长市场的最新一家中资企业。
华为轮值CEO徐直军周二在深圳举办的华为全球分析师大会(Global Analyst Summit)上，并未点名将与中国哪家电信运营商合作提供上述服务。但徐直军说，这一策略不会令公司与中国运营商之间产生竞争摩擦。中国各运营商已经暗示计划提供公共云端服务。
根据咨询机构IDC，中国2015年公用云计算业务营收料将达到10亿美元，并且在未来几年内将以每年33%的速度继续增长。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。