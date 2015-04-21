华为称将于7月在中国正式推出企业公共云端服务

路透深圳4月21日 - 中国电信设备制造商华为周二表示，将于7月在中国正式推出企业公共云端服务，成为进入该快速成长市场的最新一家中资企业。

华为轮值CEO徐直军周二在深圳举办的华为全球分析师大会(Global Analyst Summit)上，并未点名将与中国哪家电信运营商合作提供上述服务。但徐直军说，这一策略不会令公司与中国运营商之间产生竞争摩擦。中国各运营商已经暗示计划提供公共云端服务。

根据咨询机构IDC，中国2015年公用云计算业务营收料将达到10亿美元，并且在未来几年内将以每年33%的速度继续增长。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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