华为消费者业务收入今年料增逾32%--高管

新三板酝酿再分层 创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透北京5月10日电---全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司周四称,预计2012年消费者业务销售收入约90亿美元,去年为68亿美元,同比增长约32.4%.
华为终端董事长余承东在北京举行的全球移动互联网大会(GMIC)上做上述表示.
鉴於当前电信运营商在3G建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,华为正谋求多元化发展,而消费电子产品成为其寄予厚望的新引擎之一.
华为生产的智能手机基本上都采用谷歌(GOOG.O)的Android操作系统.分析师们认为,华为押注智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额.
华为终端首席营销官(CMO)邵洋此前接受路透采访时预计,2012年华为手机发货量将达1亿部以上,较去年增长约82%.其中智能手机约6,000万部,是去年的三倍.
--发稿 黄运涛; 审校 曾祥进
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路透上海2月22日 - 中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技加速其全球产业布局。公司周二稍晚公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。
路透上海2月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8858元附近，较上日贬值约68点。