华为消费者业务收入今年料增逾32%--高管

路透北京5月10日电---全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司周四称,预计2012年消费者业务销售收入约90亿美元,去年为68亿美元,同比增长约32.4%.

华为终端董事长余承东在北京举行的全球移动互联网大会(GMIC)上做上述表示.

鉴於当前电信运营商在3G建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,华为正谋求多元化发展,而消费电子产品成为其寄予厚望的新引擎之一.

华为生产的智能手机基本上都采用谷歌(GOOG.O)的Android操作系统.分析师们认为,华为押注智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额.

华为终端首席营销官(CMO)邵洋此前接受路透采访时预计,2012年华为手机发货量将达1亿部以上,较去年增长约82%.其中智能手机约6,000万部,是去年的三倍.

--发稿 黄运涛; 审校 曾祥进

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