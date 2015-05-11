古巴称正在与华为就电信业务进行深入谈判

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透墨西哥里维埃拉玛雅5月8日 - 古巴财长Lina Pedraza周五表示，古巴正在与中国电信设备公司华为在古巴开展更多生意进行深入谈判。
“有许多家公司都在进行协商。就在昨天我跟一位与我们合作的商人在一起，他与我们谈了很长时间。顺便提下他是中国人，”Pedraza在墨西哥举行的世界经济论坛间隙说道。
“他正在与一家古巴公司进行非常深入的谈判，”Pedraza补充说。
在被问及这位中国商人是否为华为工作时，Pedraza回答：“是的”。
华为发言人没有立即回覆路透征询评论的要求。
Pedraza还补充称，古巴电信行业将向所有外资企业开放，但也指出古巴希望避免“互联网的负面部分”。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。