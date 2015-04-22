《独家新闻》华为CEO指中国网路安全规定恐带来反效果

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**美国感到不安**
徐直军的讲话与白宫和美国商界领袖表达的担忧相呼应，后者将中国的网络安全政策看作贸易保护主义，并担心英特尔、思科和高通等公司会受到不公平待遇。
围绕网络安全的争议最近几个月使中美关系变得紧张，尽管上周中国监管机构表示，暂时不会实施有关银行技术采购的规定。
徐直军称，政府内部和科技界的一些人士对当前的政策也有批评的看法。当问及他是否向中国领导人表达了这种看法时，他拒绝回应。
“我们这个观点在中国还是有很多真正的专业人士认可的，国产化是解决不了信息安全这个问题的。这个稍微懂一点技术的人都知道，” 他说。
路透暂时未获得中国工信部和互联网信息办公室的置评。
华为2014年电信业务营收增长20%，至2,880亿元人民币，与瑞典电信巨头爱立信(易利信,Ericsson) 不分伯仲。
不过华为预测未来几年电信业务将持平，增长将来自企业计算部门。
徐直军拒绝评论华为进入美国电信市场的前景，尽管外界揣测在诺基亚和阿尔卡特-朗讯合并之后，美国的电信运营商们可能希望多一家选择。
“我们在美国的问题不在于运营商不想和我们合作，”他说，并表示其他国家应当效仿英国。英国今年公布了对华为的独立审查结果，认为华为的设备没有给网络安全带来风险。(完)
(编译 张明钧/王丽鑫/李春喜; 审校 王颖/屈桂娟)
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