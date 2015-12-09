华为计划在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港12月8日 - 中国华为力争在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商，该公司正瞄准欧洲及本地机构，从易安信(EMC Corp)EMC.N及国际商业机器(IBM)公司等业内领军者手中抢占市场份额。
“我们不只想要称霸中国...我们希望在2018年之前至少挤进全球前三大，”华为IT存储产品线总裁范瑞琦像路透表示，他所指的是全球数据存储市场，该市场第二季规模达53亿美元。
为了扩大市占，华为计画瞄准金融机构、各地政府及通讯运营商的数据存储需求，范瑞琦称今年该业务将至少较去年成长60%，2014年的成长率则为55.6%。
他不愿透露营收数字，但称意大利及西班牙等西欧国家的营收成长特别强劲。
范瑞琦预期华为存储业务营收将在2018年之前至少达到20亿美元。
根据市场研究机构Gartner数据，华为第二季在中国存储产业市占率约25%，高于EMC及IBM，但全球市占率仅3.3%，远远落后于EMC的32%、IBM的11.7%及NetApp Inc (NTAP.O)的10.6%。
华为在国内提供企业数据存储解决方案，客户来自公共和民营部门，包括人民银行以及电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)。
不过分析师称，戴尔以670亿美元收购EMC的计画可能扰乱中国迅速成长的存储设备市场，并对华为及联想(0992.HK)等国内业者构成挑战。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。