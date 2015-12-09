华为计划在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商

路透香港12月8日 - 中国华为力争在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商，该公司正瞄准欧洲及本地机构，从易安信(EMC Corp)EMC.N及国际商业机器(IBM)公司等业内领军者手中抢占市场份额。

“我们不只想要称霸中国...我们希望在2018年之前至少挤进全球前三大，”华为IT存储产品线总裁范瑞琦像路透表示，他所指的是全球数据存储市场，该市场第二季规模达53亿美元。

为了扩大市占，华为计画瞄准金融机构、各地政府及通讯运营商的数据存储需求，范瑞琦称今年该业务将至少较去年成长60%，2014年的成长率则为55.6%。

他不愿透露营收数字，但称意大利及西班牙等西欧国家的营收成长特别强劲。

范瑞琦预期华为存储业务营收将在2018年之前至少达到20亿美元。

根据市场研究机构Gartner数据，华为第二季在中国存储产业市占率约25%，高于EMC及IBM，但全球市占率仅3.3%，远远落后于EMC的32%、IBM的11.7%及NetApp Inc (NTAP.O)的10.6%。

华为在国内提供企业数据存储解决方案，客户来自公共和民营部门，包括人民银行以及电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)。

不过分析师称，戴尔以670亿美元收购EMC的计画可能扰乱中国迅速成长的存储设备市场，并对华为及联想(0992.HK)等国内业者构成挑战。(完)