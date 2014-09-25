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中国财经 | 2014年 9月 25日 星期四 14:03 BJT

华为未来三年将投资40亿美元 用于固定宽带技术研发

路透北京9月25日 - 中国华为技术有限公司表示，公司将在未来三年投资逾40亿美元，用于固定宽带技术研发。华为是全球最大的电信设备制造商。

华为在周四发布的公告中称，将继续把固定宽带作为战略投资的主要方向。该公司近年来将业务重点转向移动设备市场。

华为称，公司将研究基本技术，比如用于光网络的光电技术，以及软体定义网络技术。

华为表示，鉴于高清视频技术的兴起，投资于固定宽带技术将十分重要。

根据联合国本周发布的报告，固定宽带的发展落后于迅猛增长的移动宽带，今年后者的全球用户增长了20%。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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