华为未来三年将投资40亿美元 用于固定宽带技术研发

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京9月25日 - 中国华为技术有限公司表示，公司将在未来三年投资逾40亿美元，用于固定宽带技术研发。华为是全球最大的电信设备制造商。
华为在周四发布的公告中称，将继续把固定宽带作为战略投资的主要方向。该公司近年来将业务重点转向移动设备市场。
华为称，公司将研究基本技术，比如用于光网络的光电技术，以及软体定义网络技术。
华为表示，鉴于高清视频技术的兴起，投资于固定宽带技术将十分重要。
根据联合国本周发布的报告，固定宽带的发展落后于迅猛增长的移动宽带，今年后者的全球用户增长了20%。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。