华为称明年其消费类电子产品销售收入将增长约30%

中国保监会给予前海人寿董事长姚振华撤职并禁入保险业10年处罚
路透北京2月24日 - 中国保监会周五表示，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。
路透深圳9月24日电---全球第二大通讯设备制造商、第六大手机制造商中国华为科技表示,预计明年其消费类电子产品的销售收入将在今年90亿美元的基础上增长约30%.
华为终端首席执行官万(风炎)周一在公司驻深圳总部接受采访时表示,华为计划今年末或明年初发布搭载Windows 8操作系统的智能手机.
他称,"我们未来一两年仍处於积极投资状态,因此实现高收益仍是很大的挑战."他并称,"我们预计公司的消费者设备部门营收明年将增长30%,智能手机至少可增长40%."(完)
--编译 王洋/石冠兰; 审校 蔡美珍/隋芬
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路透北京2月24日 - 中国保监会周五表示，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。
路透香港2月24日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.62%，创历史新高，比2015年9月的高位高出0.56%；大型屋苑及中小型单位分类指数齐创新高，料楼市新一轮升浪随即开始。
2月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88536人民币)