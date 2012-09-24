华为称明年其消费类电子产品销售收入将增长约30%

路透深圳9月24日电---全球第二大通讯设备制造商、第六大手机制造商中国华为科技表示,预计明年其消费类电子产品的销售收入将在今年90亿美元的基础上增长约30%.

华为终端首席执行官万(风炎)周一在公司驻深圳总部接受采访时表示,华为计划今年末或明年初发布搭载Windows 8操作系统的智能手机.

他称,"我们未来一两年仍处於积极投资状态,因此实现高收益仍是很大的挑战."他并称,"我们预计公司的消费者设备部门营收明年将增长30%,智能手机至少可增长40%."(完)

--编译 王洋/石冠兰; 审校 蔡美珍/隋芬

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