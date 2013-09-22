华为欧洲扩张 未来五年增聘5500人

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京9月21日 - 《中国日报》周六称，中国电信设备厂商华为计划未来五年在欧洲增聘5,500人，扩张在欧洲地区的服务。
华为企业业务营销与解决方案部总裁张顺茂称，华为将向欧洲企业提供IT解决方案，预计未来3-5年该业务可产生10亿美元的营业额。
张顺茂称，欧洲市场的增长潜力超过美国。去年美国国会一项报告称华为构成安全威胁，几乎封杀华为在美国市场的发展。
本月稍早华为公司人士称，未来五年华为营收可实现10%的年增幅，这主要得益于消费者设备和企业服务。
华为2012年营收为350亿美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。