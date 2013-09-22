华为欧洲扩张 未来五年增聘5500人

路透北京9月21日 - 《中国日报》周六称，中国电信设备厂商华为计划未来五年在欧洲增聘5,500人，扩张在欧洲地区的服务。

华为企业业务营销与解决方案部总裁张顺茂称，华为将向欧洲企业提供IT解决方案，预计未来3-5年该业务可产生10亿美元的营业额。

张顺茂称，欧洲市场的增长潜力超过美国。去年美国国会一项报告称华为构成安全威胁，几乎封杀华为在美国市场的发展。

本月稍早华为公司人士称，未来五年华为营收可实现10%的年增幅，这主要得益于消费者设备和企业服务。

华为2012年营收为350亿美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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