华为成立欧洲研究院 进一步拓展欧洲市场

华为周四宣布在比利时鲁汶成立华为欧洲研究院。欧洲市场对华为愈发重要，成立欧洲研究院是华为在实施全球创新战略过程中的重要举措。华为称，欧洲研究院将负责管理华为在欧洲不断发展的研发分支，协调华为分布在欧洲八国的18个研究机构的工作，主要聚焦于新一代网络技术研究。路透