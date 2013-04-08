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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 10:30 BJT

中国企业：华为预测未来五年的年均复合增长率为10%

华为在1月公布了未经审计的业绩数据。

该公司声明称，信息与通讯科技业务将继续成长，而云计算、BYOD(Bring Your Own Device)、以及大数据业务将带来新机会，智能手机加快取代功能型手机。(完) (编译/审校 蔡美珍/徐文焰/程琳)
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