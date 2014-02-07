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路透中文国际短讯 | 2014年 2月 7日 星期五 15:43 BJT

华为被指入侵印度电信企业 印政府发起调查

印度通信和信息技术部高官Killi Kruparani表示，继媒体报道称中国电信企业华为入侵印度国营电信公司BSNL后，印度政府已组成一个跨部委的委员会调查此事。华为印度子公司发言人否认华为有任何入侵行为，称华为完全遵守网络安全法律法规。图为华为logo。路透
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