华为谴责在美遭遇不公正待遇

路透华盛顿9月12日电(记者 Jim Wolf)---中国最大的电信设备制造商华为表示，该企业进军美国的道路被毫无根据的“基於指控的”指控所阻拦。这一情况恐伤及中美关系。

华为在定於周四出席美国众议院情报委员会听证会前夕表达了这一想法。

该委员会正在完成一个长达近一年的针对中兴(000063.SZ)和华为电信设备的安全威胁调查。中兴也对进军美国市场所遭遇到的挑战感到沮丧。

众议院情报委员会在关於该听证会的一项声明中称其顾虑是华为或中兴的产品或许暗藏机关，“为中国从事更大的海外间谍活动、威胁我们关键的基础设施提供了机会，或增加了中国从事经济间谍活动的机会。”

华为用一份长达81页、名为《华为在美国境况》(The Case for Huawei in America)的文章作出了回击。该份文件周三夜间发表在华为美国分公司的网站上。

这份由美国学者丹·斯坦博克(Dan Steinbock)撰写的文章称：“很多增加议员担忧的证据仍属机密。”华为将丹·斯坦博克称为贸易、投资和中美关系的权威人物。

“但当一组指控由另一组指控予以支持，调查和不公平待遇之间的界限也就越发模糊，”文章谴责了这种“基於指控的指控”。

文件称，美国对华为的继续排斥，“导致中国事实上也在规划采取类似措施保护内地战略产业。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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