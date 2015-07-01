华为称今年将售出4,000万部荣耀手机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月30日 - 华为荣耀品牌今年上半年已售出2,000万部智能手机，料将于年底前完成4,000万的出货量目标，较2014年的出货量翻倍。
华为荣耀业务部总裁赵明在北京举行的荣耀7手机发布会上表示，上半年荣耀的销售带来了26亿美元营收。
华为是全球第四大手机制造商，过去两年中掷下重金将荣耀打造成一个独立品牌，与小米争夺讲究时尚的年轻一代顾客。
赵明称，他预计今年荣耀总销售中有15%（600万部）来自海外，大部分销售将来自中国。
华为预计将在未来数周内宣布其在华手机销量今年料翻倍。华为2015年的智能手机销量目标为1亿部。
然而与华为的乐观相比，业界认为中国的智能手机销售将收缩，因市场饱和以及企业寻求在其他地方获取利润。
在近期进军印度市场之后，小米周二在圣保罗举行新闻发布会，计划在巴西开售手机。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”