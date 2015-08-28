（更正）华为荣耀7手机登陆欧洲

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
（更正：内文第五段提及的日期应为“6月30日”，非“6月13日”）
路透伦敦8月27日 - 华为周四在欧洲发布荣耀7手机。荣耀7主要面向年轻人群，自6月起已在中国售出逾150万部。
据研究机构Gartner，华为是全球第三大智能手机制造商。过去数年来，华为掷入重金将荣耀打造成一个可与小米抗衡的独立品牌。
华为荣耀业务部总裁赵明称，将主要通过网络方式在欧洲推广和销售荣耀7，与中国一样。华为周四向欧洲开放了华为商城。
赵明称，荣耀7的消费者满意度很高。荣耀7拥有全金属外壳和指纹识别等高端特性。
赵明称，荣耀7非常成功，自6月30日以来仅中国的出货量就达到了150万部。
华为也向大众消费者和商业用户销售智能手机，今年的目标是成为首家销售过亿部手机的中国智能手机制造商。
小米设定的销售目标是8,000万到一亿部手机。
荣耀7在英国的定价将为249.99英镑。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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