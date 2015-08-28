更正-华为荣耀7手机登陆欧洲

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因英文原文有误，内文第五段改“6月30日”，非“6月13日”)
路透伦敦8月27日 - 华为周四在欧洲发布荣耀7手机。荣耀7主要面向年轻人群，自6月起已在中国售出逾150万部。
据研究机构Gartner，华为是全球第三大智能手机制造商。过去数年来，华为掷入重金将荣耀打造成一个可与小米抗衡的独立品牌。
华为荣耀业务部总裁赵明称，将主要通过网络方式在欧洲推广和销售荣耀7，与中国一样。华为周四向欧洲开放了华为商城。
赵明称，荣耀7的消费者满意度很高。荣耀7拥有全金属外壳和指纹识别等高端特性。
赵明称，荣耀7非常成功，自6月30日以来仅中国的出货量就达到了150万部。
华为也向大众消费者和商业用户销售智能手机，今年的目标是成为首家销售过亿部手机的中国智能手机制造商。
小米设定的销售目标是8,000万到一亿部手机。
荣耀7在英国的定价将为249.99英镑。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”