更正-华为荣耀7手机登陆欧洲

(更正：因英文原文有误，内文第五段改“6月30日”，非“6月13日”)

路透伦敦8月27日 - 华为周四在欧洲发布荣耀7手机。荣耀7主要面向年轻人群，自6月起已在中国售出逾150万部。

据研究机构Gartner，华为是全球第三大智能手机制造商。过去数年来，华为掷入重金将荣耀打造成一个可与小米抗衡的独立品牌。

华为荣耀业务部总裁赵明称，将主要通过网络方式在欧洲推广和销售荣耀7，与中国一样。华为周四向欧洲开放了华为商城。

赵明称，荣耀7的消费者满意度很高。荣耀7拥有全金属外壳和指纹识别等高端特性。

赵明称，荣耀7非常成功，自6月30日以来仅中国的出货量就达到了150万部。

华为也向大众消费者和商业用户销售智能手机，今年的目标是成为首家销售过亿部手机的中国智能手机制造商。

小米设定的销售目标是8,000万到一亿部手机。

荣耀7在英国的定价将为249.99英镑。(完)