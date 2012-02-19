华为未来三年将从高通等公司购买60亿美元产品

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透纽约2月17日电---中国华为 & lt;HWT.UL>表示,将签署价值60亿美元的协议,未来三年从美国芯片厂商高通 QCOM.O、Broadcom BRCM.O 和Avago Technologies AVGO.O 购买部件.
华为发言人Bill Plummer拒绝透露细节,包括对各家公司的具体承诺.
这些交易宣布之际,正值中国国家副主席习近平访问洛杉矶,这是其美国之行的最後一站.在访问期间,习近平承诺扩大向美国企业开放中国市场.
Plummer表示,华为自从2001年启动美国业务以来,与大约280家美国企业有过业务往来.
Plummer表示,2011年华为向美国供应商支付了61亿美元,高於上一年的50亿美元,而华为的营业收入从2010年的280亿美元增长到320亿美元.(完)
--编译 张涛;审校 隋芬
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