华为去年净利大幅缩减逾半

路透北京4月23日电---受全球电信网络设备投资增速放缓拖累,加之起步不久的多元化业务尚未带来可观回报,全球第二大电信设备制造商和主要手机制造商--中国华为技术有限公司HWT.UL2011年的净利同比大幅下跌53%,收入增速与2010年相比亦明显放缓.

展望未来,华为预警称,在全球经济不景气状况下,网络运营商为改善财务状况,或将推迟投资或发起其他降低成本的措施,这可能导致相关产品的需求降低,影响华为经营业绩,而中国劳动力成本的持续上升亦可能影响其盈利能力.

华为周一发布的公告称,2011年公司净利为116.47亿元人民币,销售收入2,039亿元,同比增长11.7%.其中,占公司收入逾七成的核心业务(电信网络设备)收入为1,501亿元,增速仅3.0%.

相比之下,2010年华为的净利和收入的增速分别达到约30%和24%.

"2011年是新业务的布局之年,公司在企业业务、消费者业务等新业务领域加强投入,同时在运营商网络领域,在动荡的宏观经济形势下,运营商控制资本支出,形成较大的价格竞争压力,致使当期盈利水平出现下滑."公告称.

华为并称,净利润的大幅下滑,较大程度上受到汇兑损失的影响,由於人民币持续升值,2011年华为发生汇兑损失人民币48.76亿元.如果剔除汇兑损失的影响,净利润同比下降36.6%,盈利表现基本符合预期.

目前全球主要有五家大型电信网络设备供应商,除爱立信和华为外,还有诺基亚-西门子NSN.UL,阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和中国的中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK).

美国在全球电信设备市场的投资额中占25%-30%,但华为至今没有在美国达成大笔交易或是收购在美国拥有业务的公司.华为创始人任正非是一名退役军人.美国政界担心华为与中国政府和军方有关系.华为对此备受困扰,并一再否认.华为最近在澳大利亚的宽带项目中也因为类似的原因受阻.澳大利亚政府以安全顾虑为由,禁止华为对该国380亿美元的高速宽带网络项目进行投标.

**两大新引擎:消费电子品和企业业务**

华为目前主要收入来自於电信设备业务,不过鉴於当前电信运营商在3G建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,华为已经从增速放缓的电信网络设备领域向其他领域进行多元化发展,企业业务和终端消费电子产品成为华为寄予厚望的两大新引擎.

"未来五年,移动宽带用户将超过50亿,网络流量将增长近百倍.智能终端更迅猛地普及,成为人们日常生活的重要组成部分."华为轮值首席执行官胡厚崑在公告中如此展望IT产业未来的发展趋势.

华为正大举进军电子消费品领域,在智能手机领域与韩国三星(005930.KS)、美国苹果公司(AAPL.O)和诺基亚NOK1V.HE同台竞技.

2011年,华为消费者业务销售收入人民币446.20亿元,同比增长44.3%.各类手机、平板电脑、数据卡等在内的终端设备全年发货量近1.5亿台,其中智能手机发货量近2,000万台,同比增长超过500%.

此外,华为正在向类似"全能型"IT供应商转型,在非电信运营商的企业客户群中争夺更多订单,而该市场多年来一直为思科(CSCO.O)和惠普(HPQ.N)所占据.

2011年,华为企业业务销售收入为91.64亿元人民币,同比增长57%,为华为三大业务版块中增速最快.华为称,这主要得益於业务拓展全面覆盖海外市场,中国区收入稳步增长,以及渠道合作夥伴业务的快速发展.

业界通常将为电信运营商以外的行业所建的数据通信网络统称为企业网.华为面向企业用户提供的产品主要有路由器、交换机等传统数据通信产品以及网络管理、统一通信等解决方案.

为了加强在上述领域的投资,华为去年底宣布以5.3亿美元收购美国赛门铁克(SYMC.O)持有的双方合资企业的49%股权.(完)

--发稿 黄运涛; 审校 丁淑琴

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