华为投资1.70亿美元在印度建立一软件研发中心

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透2月5日 - 中国电信企业华为周四表示，已在印度投资1.70亿美元成立一座研发中心，以呼应印度总理莫迪力推的“印度制造”计划。
华为称，该园区位于班加鲁鲁(之前名为班加罗尔)，将用于研发软件部件，是中国企业在印度的首个此类投资。
这也是华为在中国以外的最大研发中心。
“本中心可容纳将近5,000名软件工程师，我们相信它将在华为创新之路上扮演更重大的角色。”华为印度研发部门首席营运官Wilson Wang说。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数