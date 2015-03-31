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中国财经 | 2015年 3月 31日 星期二 11:44 BJT

华为2014年净利较上年增加33% 达到279亿元人民币

路透香港3月31日 - 全球第二大电信设备厂商中国华为公司公布，2014年获利增长33%，因全球采用4G移动通信技术提振了其营收。

华为在其周二召开的业绩发布会上宣布，2014年公司净利增至279亿元人民币。

其2014年全球营收增长21%至2,882亿元人民币，之前的一年是2,390亿元。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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