华为2014年净利较上年增加33% 达到279亿元人民币

山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元
路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
路透香港3月31日 - 全球第二大电信设备厂商中国华为公司公布，2014年获利增长33%，因全球采用4G移动通信技术提振了其营收。
华为在其周二召开的业绩发布会上宣布，2014年公司净利增至279亿元人民币。
其2014年全球营收增长21%至2,882亿元人民币，之前的一年是2,390亿元。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台（QME）开业时间未定，需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周四逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。