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中国财经 | 2016年 9月 23日 星期五 16:03 BJT

华为称将从2016年10月起在印度生产智能手机

路透北京9月23日 - 中国电信巨头华为技术有限公司周五表示，下个月起将在印度生产智能手机，加入到中国厂商纷纷在印度开设工厂的浪潮。印度为全球最大手机市场之一。

华为在一份声明中称，新工厂位于印度南部城市金奈，将与电子制造商Flextronics International Ltd (FLEX.O)旗下印度公司合作生产。

华为还将扩张在印度的零售网络，在年底前把合作零售网点增至逾5万个。

随着中国增长的放缓，印度这个全球增长最为迅猛的智能手机市场为华为、小米等中国厂商提供了扩张新机遇。(完)

(编译 王洋; 审校 刘秀红)

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