华为发布LiteOS操作系统 大举进军物联网

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月20日 - 华为周三发布LiteOS操作系统，成为进军“物联网”的又一家科技巨头。该操作系统允许家用和商用电器通过网络互相连接。
在北京召开的HNC2015网络大会上，华为高管展示了Agile IoT体系，包括一个控制基本设备、名为LiteOS的操作系统。这是华为向物联网领域迈出的最重要一步，物联网已吸引了谷歌(GOOG.O)、英特尔(INTC.O)和国际商用机器公司(IBM.N)等重量级企业投身入各自的相关标准和通讯协议。
华为高管称，Agile体系是一个免费和开放的标准，允许硬件设计师便捷地开发联网设备。除了操作系统外，华为亦展示了可在商业环境中安装的全定制化无线设备。
华为战略Marketing总裁徐文伟表示，基础设施标准化可以培育包括物联网应用在内的互联网应用的发展。
华为最新的举动适逢小米和苹果(AAPL.O)等以消费者为导向的企业寻求围绕他们的手机建立生态系统。小米和苹果预期联网家电和消费设备将迎来爆发式发展。
腾讯控股(0700.HK)上月发布了用于电视和手表等联网设备的操作系统，向所有开发商开放，冀望在智能硬件领域与国内竞争对手阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)和小米展开角逐。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。