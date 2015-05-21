华为发布LiteOS操作系统 大举进军物联网

路透北京5月20日 - 华为周三发布LiteOS操作系统，成为进军“物联网”的又一家科技巨头。该操作系统允许家用和商用电器通过网络互相连接。

在北京召开的HNC2015网络大会上，华为高管展示了Agile IoT体系，包括一个控制基本设备、名为LiteOS的操作系统。这是华为向物联网领域迈出的最重要一步，物联网已吸引了谷歌(GOOG.O)、英特尔(INTC.O)和国际商用机器公司(IBM.N)等重量级企业投身入各自的相关标准和通讯协议。

华为高管称，Agile体系是一个免费和开放的标准，允许硬件设计师便捷地开发联网设备。除了操作系统外，华为亦展示了可在商业环境中安装的全定制化无线设备。

华为战略Marketing总裁徐文伟表示，基础设施标准化可以培育包括物联网应用在内的互联网应用的发展。

华为最新的举动适逢小米和苹果(AAPL.O)等以消费者为导向的企业寻求围绕他们的手机建立生态系统。小米和苹果预期联网家电和消费设备将迎来爆发式发展。

腾讯控股(0700.HK)上月发布了用于电视和手表等联网设备的操作系统，向所有开发商开放，冀望在智能硬件领域与国内竞争对手阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)和小米展开角逐。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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