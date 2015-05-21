华为发布LiteOS操作系统，大举进军物联网

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月20日 - 华为周三发布LiteOS操作系统，成为进军“物联网”的又一家科技巨头。该操作系统允许家用和商用电器通过网络互相连接。
在北京召开的HNC2015网络大会上，华为高管展示了Agile IoT体系，包括一个控制基本设备、名为LiteOS的操作系统。这是华为向物联网领域迈出的最重要一步，物联网已吸引了谷歌 、英特尔 和国际商用机器公司 等重量级企业投身入各自的相关标准和通讯协议。
华为高管称，Agile体系是一个免费和开放的标准，允许硬件设计师便捷地开发联网设备。除了操作系统外，华为亦展示了可在商业环境中安装的全定制化无线设备。
华为战略Marketing总裁徐文伟表示，基础设施标准化可以培育包括物联网应用在内的互联网应用的发展。
华为最新的举动适逢小米和苹果 等以消费者为导向的企业寻求围绕他们的手机建立生态系统。小米和苹果预期联网家电和消费设备将迎来爆发式发展。
腾讯控股 上月发布了用于电视和手表等联网设备的操作系统，向所有开发商开放，冀望在智能硬件领域与国内竞争对手阿里巴巴 、京东 和小米展开角逐。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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