华为考虑在美上市 但香港或伦敦亦可--WSJ

路透新加坡10月5日电---华尔街日报(WSJ)报导,中国华为技术有限公司HWT.UL已在徵求投资银行对其进行首次公开发行(IPO)的建议.

该报援引知情消息人士称,华为认为IPO能让公司变得更加透明,并能提高公司在美国等市场赢得大单的可能性.

WSJ援引消息人士称,华为尚未做出推进IPO或选择一家银行处理IPO交易的决定.

该报称,华为倾向在美国上市,但也考虑在香港或伦敦上市.

安全顾虑曾妨碍华为在美国、澳洲和其它国家获取大单.去年澳洲政府以网络安全顾虑为由,禁止华为参与该国宽带网络搭建合同投标.

WSJ援引知情人士称,华为是在去年初因奥巴马政府反对,被迫放弃在美国的一宗小型并购交易後,开始向银行徵求有关IPO的建议.

无法立即联系到华为公司发言人对此置评.(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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