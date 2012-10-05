华为考虑在美上市 但香港或伦敦亦可--WSJ

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透新加坡10月5日电---华尔街日报(WSJ)报导,中国华为技术有限公司HWT.UL已在徵求投资银行对其进行首次公开发行(IPO)的建议.
该报援引知情消息人士称,华为认为IPO能让公司变得更加透明,并能提高公司在美国等市场赢得大单的可能性.
WSJ援引消息人士称,华为尚未做出推进IPO或选择一家银行处理IPO交易的决定.
该报称,华为倾向在美国上市,但也考虑在香港或伦敦上市.
安全顾虑曾妨碍华为在美国、澳洲和其它国家获取大单.去年澳洲政府以网络安全顾虑为由,禁止华为参与该国宽带网络搭建合同投标.
WSJ援引知情人士称,华为是在去年初因奥巴马政府反对,被迫放弃在美国的一宗小型并购交易後,开始向银行徵求有关IPO的建议.
无法立即联系到华为公司发言人对此置评.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
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