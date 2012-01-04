华为称美议员呼吁调查其是否违反伊朗制裁法依据不实

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透香港1月4日电---中国华为HWT.UL周三称，美国六位议员呼吁调查其向伊朗提供敏感技术是否违反制裁法，是以不实的媒体报导为依据。
华为是全球第二大电信设备制造商。该公司发表电邮声明称，"不幸的是，少数美国国会议员仍在引用不实的媒体报导，甚至包括一些无端指责。"
美国六位国会议员致函美国国务院，呼吁美国政府调查华为及其他电信公司向伊朗提供敏感技术，是否违反美国国会2010年通过的伊朗制裁法。
这封信函署名日期是2011年12月22日，但在本周才公开，信函中大量引用了《华尔街日报》10月的一篇报导。当时那篇报导的大致内容是，伊朗政府利用华为和其他公司的技术，监测异见人士。
美国一家观察机构曾称，伊朗当局利用华为设备追踪异见人士。华为随後在12月10日就表示，将不在伊朗谋求新业务。
这些议员在信函中称，"华为本月初决定不再在伊朗谋求新业务是积极举措"，但该公司以前的行动及继续为伊朗客户现有合同提供服务的做法，可能违反了制裁法。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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