独家：华为的伊朗合作夥伴试图向伊朗企业销售美国技术

路透伦敦10月25日电（记者 Steve Stecklow）---文件和采访显示，华为的一家伊朗合作夥伴去年曾试图向另外一家伊朗企业销售禁运的美国天线设备。华为否认违反美国对伊朗的技术禁运。

该伊朗企业是一家移动电话运营商，称得知所涉及的设备在制裁范围内後，取消了与华为的交易，华为并未向该公司发货。华为销售的部分系统中使用了美国企业Andrew LLC的产品。

路透获得的MTN Irancell采购合同显示，伊朗一家华为设备供应商Soda Gostar Persian Vista曾试图向MTN Irancell销售Andrew生产的36个手机天线塔，价格为14,364欧元。原定交货时间为2012年2月3日，交货地点为德黑兰的华为仓库，并准备好进行安装。该采购合同的日期为2011年11月30日。

Andrew母公司CommScope Inc称，华为与CommScope签署了协议购买Andrew天线和其他设备，并在华为系统中使用。文件显示，Andrew天线是MTN Irancell通过Soda Gostar向华为订购的一宗通讯设备大单的一部分。

美国政府多年来一直禁止向伊朗销售美国技术。华为在一份声明中称，遵守美国法律，并要求Soda Gostar等第三方也“遵守适用的法律和规定”。本月美国众议院情报委员会指责华为不能“提供证据表明遵守了所有国际制裁或美国出口法”。

持有MTN Irancell 49%股权的南非MTN Group称，MTN Irancell标购36个德国产天线，该天线不在制裁范围内。但是华为通过伊朗合作夥伴Soda Gostar错误地提供了美国生产的天线细节。

“随後发现这是个错误，因此标购取消，从伊朗本地的一个分销商那里获得了德国产品。”MTN Group的政府事务官员Paul Norman表示，他还指出，这一意外凸显了MTN和Irancell确保执行美国制裁的力度。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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