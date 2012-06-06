华为称未就美国禁售科技产品向伊朗提供服务

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透6月5日电---华为周二称，公司与伊朗手机运营商MTN Irancell签订的管理服务合约中并不涉及美国禁售电脑设备。
路透周一报道称，MTN Irancell的招标条件要求包括向第三方设备提供管理产品支持的条款。合约要求称：“这应该包含禁售物资。”
华为发言人颜光前（Ross Gan）周二称，公司与MTN Irancell的最终协议中并未包含这部分内容，“并非所有招标条件都会落实到协议条款。”华为在该篇文章发表前，并未在评论中谈及此事。
一名知情人士称，MTN Irancell通过伊朗一家名为Fakour的公司，采购禁售的Sun Microsystems设备。Fakour网站称，MTN Irancell和华为都是其Fakour Sun Microsystems服务部门的客户。
颜光前称，华为从未与Fakour合作，後者网站所言有误。在文章发表前，记者希望颜光前对Fakour发表评论，但颜光前并未对此要求做出回应。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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