华为称未就美国禁售科技产品向伊朗提供服务

路透6月5日电---华为周二称，公司与伊朗手机运营商MTN Irancell签订的管理服务合约中并不涉及美国禁售电脑设备。

路透周一报道称，MTN Irancell的招标条件要求包括向第三方设备提供管理产品支持的条款。合约要求称：“这应该包含禁售物资。”

华为发言人颜光前（Ross Gan）周二称，公司与MTN Irancell的最终协议中并未包含这部分内容，“并非所有招标条件都会落实到协议条款。”华为在该篇文章发表前，并未在评论中谈及此事。

一名知情人士称，MTN Irancell通过伊朗一家名为Fakour的公司，采购禁售的Sun Microsystems设备。Fakour网站称，MTN Irancell和华为都是其Fakour Sun Microsystems服务部门的客户。

颜光前称，华为从未与Fakour合作，後者网站所言有误。在文章发表前，记者希望颜光前对Fakour发表评论，但颜光前并未对此要求做出回应。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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