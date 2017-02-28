华为裁员隐忧浮现 因智能手机业务获利未达内部目标

图为2012年4月资料图片，显示华为总部的公司logo。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港/巴塞罗那2月28日 - 中国华为技术有限公司的员工有可能面临裁员，此前公司内部备忘录强调了提高获利的强大压力。而且有一位高层称，旗舰智能手机业务未能达到内部获利目标。

华为已迅速成长为全球第三大智能手机生产商，并志在收窄与领头羊苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)之间的差距。但去年在中国这一全球最大智能手机市场中，被黑马Oppo抢走头把交椅，从而面临挑战。

在本周巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)期间，华为消费者业务(包括移动设备运营)部门主管余承东接受路透采访时表示，华为移动部门2016年没有达到内部获利目标，只是营收超过了目标。

他表示，移动部门“仍在盈利，但利润率非常低”。移动部门约占到华为总营收的三分之一。

华为创始人兼CEO任正非在上周五发出的内部备忘录中敦促所有员工努力工作，称“大家不奋斗就垮了”。

“30多岁年轻力壮，不努力工作，光想躺在床上数钱，可能吗？”任正非在路透看到的备忘录中称。“华为不会为不奋斗者支付什么。”

这番讲话让一些华为员工感到紧张。华为有逾17万名员工，其中45%在研发部门，华为员工在网上社区称，这个部门的员工最没有安全感。

“大家都有些不安，”华为消费者业务部门一位36岁的工程师称。由于事涉敏感，这位员工拒绝署名。

“我们目前都在考虑下一步怎么办，都意识到长久留在华为已不再有保证。”

据公司内部人士，华为保持每年5%的末位淘汰比例，但是间接淘汰表现不佳者，把他们转到那些不太好的岗位。

“华为没有裁员计划，”公司在一份电邮回复中称，未进一步置评。

**精细化运营**

华为消费者业务CEO余承东在新年致辞中对员工称，2017年公司在人员和产品组合方面需要落实“精兵战略”，一切要以利润为中心。

“要从各级组织、从每个人、每个细节点滴上提升效率要效益，严控成本与风险，健康发展，”余承东在路透看到的该备忘录中称。

“严格落实精兵战略，针对低产出、低潜力人员实施不合格调整。尤其对主管不迁就，针对在本岗位沉淀多年却无明显进步的管理者优先清理。”

华为2015年实现净利润56.9亿美元。

根据一位股东消息人士，华为把2016年股息从一年前的每股1.98元人民币，削减至每股1.53元。这是该公司在获利方面面临压力的又一迹象。华为是非上市企业，由大约8万员工集体所有。(完)