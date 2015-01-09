《阳歌专栏》华为在美国发力 乐视网进军智能手机行业

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为在美国发力 乐视网进军手机**

一句话：华为如果投入更多资源在美国智能手机市场，今年可能在美国取得巨大进展；乐视网进军智能手机行业看起来有必要，但可能面临困境，因为竞争激烈。

报导称，华为准备在美国智能手机市场采取大规模行动，乐视网(300104.SZ)打算进军手机行业。华为有望成为美国手机市场的重要参与者，之前的表现一直不好。乐视网曾暗示计划进军智能手机行业，但相对较晚地进入意味着其尝试最终可能以失败告终。

华为一名高管在国际消费类电子产品展览会（CES）间隙接受采访时透露上述计划。报导没有多少细节，但提到了目前美国销售额不足华为总营收的4%。

两年前，美国政府因国家安全担忧对华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)颁布禁令，两家公司的电信设备基本难以进入美国市场。但美国政府并未禁止中国手机进入美国市场，而且中兴在美国销售智能手机取得了相对的成功。

华为也曾试图在美国销售其智能手机。但这名高管表示公司在美国的进展不大，尽管去年全球终端业务增长约30%，目前是全球五大手机品牌之一。他认为表现不佳的原因是未能发展好销售渠道以及提升消费者对华为品牌的认知度。

中兴和联想(0992.HK)采取了更大努力在美国打造品牌，包括签约NBA火箭队和好莱坞男演员阿什顿·库彻（Ashton Kutcher）。但华为还没有在美国签下这样的大型合约，去年在欧洲签下了AC米兰。我预计华为今年的美国战略将进行重大调整，市场营销预算将大幅提高，或许会在美国进行一笔大规模赞助。

乐视网CEO贾跃亭确认公司将推出自己的智能手机，上周曾在其微博上有所暗示。贾跃亭还在微博上谈论了乐视网做手机的三个原则。坦白说，乐视网这样的在线视频公司这么做是有道理的，特别是广电总局采取行动禁止乐视网、小米和优酷土豆YOKU.N等民间企业通过传统的电视提供产品。

但话说回来，乐视网近期推出新产品似乎有些过于活跃了，暗示该公司可能不够专注。乐视网还宣布与微软(MSFT.O)合作云计算以及计划开发新能源汽车。我对贾跃亭表示敬佩，因为其热情以及认识到发展支持性的基础设施和分销渠道对乐视网的未来成功至关重要。但我要建议他专注于一些关键领域，低调地放弃一些不重要的东西，比如新能源汽车。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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