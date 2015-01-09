《陽歌專欄》華為在美國發力 樂視網進軍智能手機行業

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作者陽歌（Doug Young）是資深財經記者，曾任路透社駐中國記者、編輯10年，主要報導中國上市公司新聞，現居上海。他的英文博客請見(www.youngchinabiz.com)，微博請見(weibo.com/youngchinabiz)

**華為在美國發力 樂視網進軍手機**

一句話：華為如果投入更多資源在美國智能手機市場，今年可能在美國取得巨大進展；樂視網進軍智能手機行業看起來有必要，但可能面臨困境，因為競爭激烈。

報導稱，華為準備在美國智能手機市場採取大規模行動，樂視網(300104.SZ)打算進軍手機行業。華為有望成為美國手機市場的重要參與者，之前的表現一直不好。樂視網曾暗示計劃進軍智能手機行業，但相對較晚地進入意味著其嘗試最終可能以失敗告終。

華為一名高管在國際消費類電子產品展覽會（CES）間隙接受採訪時透露上述計劃。報導沒有多少細節，但提到了目前美國銷售額不足華為總營收的4%。

兩年前，美國政府因國家安全擔憂對華為和中興(0763.HK)(000063.SZ)頒布禁令，兩家公司的電信設備基本難以進入美國市場。但美國政府並未禁止中國手機進入美國市場，而且中興在美國銷售智能手機取得了相對的成功。

華為也曾試圖在美國銷售其智能手機。但這名高管表示公司在美國的進展不大，盡管去年全球終端業務增長約30%，目前是全球五大手機品牌之一。他認為表現不佳的原因是未能發展好銷售渠道以及提升消費者對華為品牌的認知度。

中興和聯想(0992.HK)採取了更大努力在美國打造品牌，包括簽約NBA火箭隊和好萊塢男演員阿什頓·庫徹（Ashton Kutcher）。但華為還沒有在美國簽下這樣的大型合約，去年在歐洲簽下了AC米蘭。我預計華為今年的美國戰略將進行重大調整，市場營銷預算將大幅提高，或許會在美國進行一筆大規模贊助。

樂視網CEO賈躍亭確認公司將推出自己的智能手機，上周曾在其微博上有所暗示。賈躍亭還在微博上談論了樂視網做手機的三個原則。坦白說，樂視網這樣的在線視頻公司這麼做是有道理的，特別是廣電總局採取行動禁止樂視網、小米和優酷土豆YOKU.N等民間企業通過傳統的電視提供產品。

但話說回來，樂視網近期推出新產品似乎有些過於活躍了，暗示該公司可能不夠專注。樂視網還宣布與微軟(MSFT.O)合作雲計算以及計劃開發新能源汽車。我對賈躍亭表示敬佩，因為其熱情以及認識到發展支持性的基礎設施和分銷渠道對樂視網的未來成功至關重要。但我要建議他專注于一些關鍵領域，低調地放棄一些不重要的東西，比如新能源汽車。（完）

編譯：李富強 發稿：王琛

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