华为将在马来西亚建数据中心

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡10月4日 - 中国电信设备制造商华为和马来西亚国库控股（Khazanah Nasional）周五表示，两家公司将在马来西亚南部建立数据托管和物流中心，以为华为在本地的客户提供服务。
两家公司在声明中称，该中心将坐落在依斯干达（Iskandar）地区，占地九万平方英尺，包括办公室和仓库。
两家公司没有披露项目金额，但指出该中心将会创造600个新的就业岗位。中国国家主席习近平日前对马来西亚进行国事访问，上述协议是在习近平访问期间签署的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。