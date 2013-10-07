华为将在马来西亚建数据中心

路透吉隆坡10月4日 - 中国电信设备制造商华为和马来西亚国库控股（Khazanah Nasional）周五表示，两家公司将在马来西亚南部建立数据托管和物流中心，以为华为在本地的客户提供服务。

两家公司在声明中称，该中心将坐落在依斯干达（Iskandar）地区，占地九万平方英尺，包括办公室和仓库。

两家公司没有披露项目金额，但指出该中心将会创造600个新的就业岗位。中国国家主席习近平日前对马来西亚进行国事访问，上述协议是在习近平访问期间签署的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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