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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 24日 星期三 11:10 BJT

中国华为效仿小米在线营销策略 荣耀手机销量激增

中国华为旗下荣耀品牌智能手机销量从100万到2,000万台，只用了一年时间，从小米科技那里学来的在线营销策略功不可没。荣耀品牌总裁刘江峰表示，由于网上销售的价格具有竞争力，手机行业不可避免地向在线营销策略转变。这种方式可以减少分销成本，这部分费用可占到手机成本的30%。路透
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