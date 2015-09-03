华为推出新款智能手机Mate S 与苹果和三星一较高下

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透柏林9月2日 - 中国华为周三推出一款新的智能手机，目标瞄准高端市场；目前该市场由苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)主导。
华为Mate S在欧洲最大消费电子产品展览会--柏林消费性电子展(IFA)上推出，其配有5.5英寸显示屏，1,300万像素的后置摄像头以及指纹识别安全系统。华为称这是其第一批配置智能压感屏幕(Force Touch)中的一款；这种屏幕能够分清轻度和用力按压之间的差别，仅稍微用力按压，就可以进入更多功能。
苹果料将于下周推出带有Force Touch技术的iPhone手机。
据研究机构Gartner，华为上月超过中国竞争对手联想(0992.HK)，成为按销售计全球第三大智能手机企业；华为希望今年成为首个智能手机销量超过一亿部的中国企业。
但该公司仍远远落后于三星电子，第二季三星电子的市场份额为21.9%，苹果为14.6%。华为市占率从第一季的5.4%升至7.8%。
华为表示，其Mate S手机零售价为649欧元(合732美元)，与苹果iPhone 6系列手机价格近似；Mate S高配版则为748欧元。
IHS分析师Ian Fogg称，“华为希望成为下一个三星，因设计出色及大量出货而取胜，”这位分析师预计，今年华为智能手机出货量将为1.09亿部左右。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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