华为推出新款智能手机Mate S 与苹果和三星一较高下

路透柏林9月2日 - 中国华为周三推出一款新的智能手机，目标瞄准高端市场；目前该市场由苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)主导。

华为Mate S在欧洲最大消费电子产品展览会--柏林消费性电子展(IFA)上推出，其配有5.5英寸显示屏，1,300万像素的后置摄像头以及指纹识别安全系统。华为称这是其第一批配置智能压感屏幕(Force Touch)中的一款；这种屏幕能够分清轻度和用力按压之间的差别，仅稍微用力按压，就可以进入更多功能。

苹果料将于下周推出带有Force Touch技术的iPhone手机。

据研究机构Gartner，华为上月超过中国竞争对手联想(0992.HK)，成为按销售计全球第三大智能手机企业；华为希望今年成为首个智能手机销量超过一亿部的中国企业。

但该公司仍远远落后于三星电子，第二季三星电子的市场份额为21.9%，苹果为14.6%。华为市占率从第一季的5.4%升至7.8%。

华为表示，其Mate S手机零售价为649欧元(合732美元)，与苹果iPhone 6系列手机价格近似；Mate S高配版则为748欧元。

IHS分析师Ian Fogg称，“华为希望成为下一个三星，因设计出色及大量出货而取胜，”这位分析师预计，今年华为智能手机出货量将为1.09亿部左右。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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