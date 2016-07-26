华为称上半年全球智能手机发货量6050万部 同比增长25%

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港7月26日 - 中国华为技术有限公司周二表示，今年上半年其全球智能手机发货量6,050万部，较上年同期增长25%。
华为在声明稿称，上半年消费者业务收入为774亿元人民币(115.9亿美元)，同比增长41%，受高端智能手机销售强劲之助。
该公司负责消费业务的高级副总裁余承东在声明稿中表示，该公司看到欧洲等传统高端智能手机市场，以及北非、中亚、拉丁美洲在内的新兴市场增长尤其迅速。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。