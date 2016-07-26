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中国财经 | 2016年 7月 26日 星期二 14:49 BJT

华为称上半年全球智能手机发货量6050万部 同比增长25%

路透香港7月26日 - 中国华为技术有限公司周二表示，今年上半年其全球智能手机发货量6,050万部，较上年同期增长25%。

华为在声明稿称，上半年消费者业务收入为774亿元人民币(115.9亿美元)，同比增长41%，受高端智能手机销售强劲之助。

该公司负责消费业务的高级副总裁余承东在声明稿中表示，该公司看到欧洲等传统高端智能手机市场，以及北非、中亚、拉丁美洲在内的新兴市场增长尤其迅速。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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