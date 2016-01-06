华为去年智能手机发货量按年增44% 为内地首家＂破亿＂手机商

以销售量计，华为为全球第三大手机制造商。GFK于2015年9月的资料报告显示，华为的全球智能手机市场份额为9.7%。在部分西欧发达国家，华为在400-500欧元档次的高端智能手机市场份额有了重大突破，在西班牙、意大利、比利时、瑞士、葡萄牙等多个国家和地区市场份额排名前三；在拉美、东北欧、中东、非洲等地2015年智能手机销售业绩表现优异，部分地区发货量突破千万台，同比增长迅猛。（完）