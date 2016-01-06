华为去年智能手机发货量按年增44% 为内地首家＂破亿＂手机商

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月6日 - 中国信息与通信解决方案供应商--华为周三宣布，2015年全年的智能手机发货量同比升44%，成为内地首家年发货量过亿的智能手机厂商。
华为并宣布，其消费者业务去年的收入超过200亿美元，同比劲升近七成，再创历史新高。
去年全年，华为智能手机发货量达到1.08亿部，即每秒钟就发货三部手机。
以销售量计，华为为全球第三大手机制造商。GFK于2015年9月的资料报告显示，华为的全球智能手机市场份额为9.7%。在部分西欧发达国家，华为在400-500欧元档次的高端智能手机市场份额有了重大突破，在西班牙、意大利、比利时、瑞士、葡萄牙等多个国家和地区市场份额排名前三；在拉美、东北欧、中东、非洲等地2015年智能手机销售业绩表现优异，部分地区发货量突破千万台，同比增长迅猛。（完）
(记者 李宜穆/梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。