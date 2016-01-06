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中国财经 | 2016年 1月 6日 星期三 12:19 BJT

华为去年智能手机发货量按年增44% 为内地首家＂破亿＂手机商

路透香港1月6日 - 中国信息与通信解决方案供应商--华为周三宣布，2015年全年的智能手机发货量同比升44%，成为内地首家年发货量过亿的智能手机厂商。

华为并宣布，其消费者业务去年的收入超过200亿美元，同比劲升近七成，再创历史新高。

去年全年，华为智能手机发货量达到1.08亿部，即每秒钟就发货三部手机。

以销售量计，华为为全球第三大手机制造商。GFK于2015年9月的资料报告显示，华为的全球智能手机市场份额为9.7%。在部分西欧发达国家，华为在400-500欧元档次的高端智能手机市场份额有了重大突破，在西班牙、意大利、比利时、瑞士、葡萄牙等多个国家和地区市场份额排名前三；在拉美、东北欧、中东、非洲等地2015年智能手机销售业绩表现优异，部分地区发货量突破千万台，同比增长迅猛。（完）

(记者 李宜穆/梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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