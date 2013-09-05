华为不考虑借并购扩大智能手机市场份额--高管

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透伦敦9月4日 - 中国华为HWT.UL高级副总裁兼董事陈黎芳周三表示，华为将不会收购黑莓等其他手机制造商，来扩大在智能手机领域的市场份额。
在微软(MSFT.O)周二同意收购诺基亚NOK1V.HE的手机业务后，分析师将关注点聚焦身陷困境的智能手机制造商黑莓(BB.TO)及宏达电(2498.TW)的未来。
陈黎芳周三表示，集团并未考虑收购任何手机制造商。
“我们没有考虑过(收购)，”她在伦敦对记者称，“我们希望靠自己。”
华为周三表示，已与英国处理器设计公司ARMARM.L签署了一项架构许可协议，将使其能够自行设计微处理器核，这凸显了华为的创新。
该公司称，新ARMv8许可协议能使华为在网络和云计算等领域的更多产品中融合ARM的技术。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。