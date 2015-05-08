专访：华为未被诺基亚与阿尔卡特-朗讯的合并所吓倒--轮值CEO

路透布鲁塞尔5月7日 - 中国华为轮值CEO郭平周四对路透表示，华为并未被电信设备厂商诺基亚NOK1V.HE和阿尔卡特-朗讯ALU.NALU.PA的合并吓倒，华为将继续拓展欧洲业务。

诺基亚与阿尔卡特-朗讯合并而成的企业将成为全球第二大无线设备厂商，仅次于瑞典的爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)。该公司还将拥有一个更为完整的产品线，包含移动和固网两大业务，在与领先电信设备厂商华为的竞争中将占据更大优势。

芬兰诺基亚上月宣布收购法国阿尔卡特-朗讯，寻求加强自己在电信设备市场的地位。

但华为轮值CEO郭平对这桩交易表示欢迎，称这将刺激投资和竞争，并乐观看待华为扩大网络设备业务的能力。

他说，合并后的公司竞争力将大大增强，这对整体行业而言是件好事。

他表示，这是一家无线业务很强的企业与另一家固话方面很有实力的公司进行的合并。

郭平补充说，由于越来越多人使用智能手机，常用电子产品也接入到网络，且各种设备之间通过互联网也彼此相连，因此华为预期其网络设备业务将会有丰厚的获利机会。未来10年连接数量可能新增1,000亿个。

他同时淡化华为因为网络安全问题遭美国排斥而产生的影响，称这不会阻碍华为在全球的发展，没有美国市场，华为也能够发展得很好。

华为周四宣布在布鲁塞尔成立新研发中心的计划，暗示欧洲力争站到新一代移动宽带技术的领先位置，华为有意参与其中。

华为公布的业绩称，去年在欧洲、中东和非洲的营收增加20%至1,010亿元人民币(162.7亿美元)，远远高于中国以外的其他地区。(完)

(编译 王颖/郑茵 审校 白云/王丽鑫)

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