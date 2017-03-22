华为将在新西兰投资近3亿美元用于研发

路透惠灵顿3月22日 - 新西兰政府周三称，中国华为技术有限公司将投资4亿新西兰元(2.82亿美元)，用于在新西兰的研发工作。

新西兰经济发展部部长Simon Bridges与新西兰科学与创新部部长Paul Goldsmith在联合声明中称，华为将与新西兰的合作伙伴一道，成立一家云数据中心，并在基督城与惠灵顿的大学成立创新实验室。

“华为此举还将帮助加强我们在数字技术领域的研发活动和能力建设，”Bridges说道。(完)