华为将在新西兰投资近3亿美元用于研发

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透惠灵顿3月22日 - 新西兰政府周三称，中国华为技术有限公司将投资4亿新西兰元(2.82亿美元)，用于在新西兰的研发工作。
新西兰经济发展部部长Simon Bridges与新西兰科学与创新部部长Paul Goldsmith在联合声明中称，华为将与新西兰的合作伙伴一道，成立一家云数据中心，并在基督城与惠灵顿的大学成立创新实验室。
“华为此举还将帮助加强我们在数字技术领域的研发活动和能力建设，”Bridges说道。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。