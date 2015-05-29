华为预计其东南亚地区智能手机业务将强劲增长

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透曼谷5月28日 - 华为周四称，受缅甸强劲的需求提振，预计公司2015年在东南亚市场的智能手机总出货量将增加160%至800万台。
华为消费者业务东南亚地区部总裁刘乐周四在曼谷参加华为P8旗舰智能手机的发布，他向记者表示，华为第一季度在东南亚的智能手机出货量增加了120%。
刘乐称，缅甸已成为华为在东南亚的最大市场，华为在缅甸的市占率逾50%。
华为终端手机产品线总裁何刚称，为了发掘东南亚强劲的增长，华为计划与当地的合作伙伴和经销商密切合作，并打算设立多达1,500家客服中心。
本月早些时候，小米科技携手泰国最大的移动运营商Advanced InfoService(ADVANC.BK)，在泰国通过线上销售小米4手机。
市场研究机构IDC周四称，预计到年底泰国的智能手机销量将增长29%，推动智能手机用户增长到3,600万。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。