华为预计其东南亚地区智能手机业务将强劲增长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷5月28日 - 华为周四称，受缅甸强劲的需求提振，预计公司2015年在东南亚市场的智能手机总出货量将增加160%至800万台。
华为消费者业务东南亚地区部总裁刘乐周四在曼谷参加华为P8旗舰智能手机的发布，他向记者表示，华为第一季度在东南亚的智能手机出货量增加了120%。
刘乐称，缅甸已成为华为在东南亚的最大市场，华为在缅甸的市占率逾50%。
华为终端手机产品线总裁何刚称，为了发掘东南亚强劲的增长，华为计划与当地的合作伙伴和经销商密切合作，并打算设立多达1,500家客服中心。
本月早些时候，小米科技携手泰国最大的移动运营商Advanced Info Service ，在泰国通过线上销售小米4手机。
市场研究机构IDC周四称，预计到年底泰国的智能手机销量将增长29%，推动智能手机用户增长到3,600万。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。