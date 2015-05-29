华为预计其东南亚地区智能手机业务将强劲增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷5月28日 - 华为周四称，受缅甸强劲的需求提振，预计公司2015年在东南亚市场的智能手机总出货量将增加160%至800万台。

华为消费者业务东南亚地区部总裁刘乐周四在曼谷参加华为P8旗舰智能手机的发布，他向记者表示，华为第一季度在东南亚的智能手机出货量增加了120%。

刘乐称，缅甸已成为华为在东南亚的最大市场，华为在缅甸的市占率逾50%。

华为终端手机产品线总裁何刚称，为了发掘东南亚强劲的增长，华为计划与当地的合作伙伴和经销商密切合作，并打算设立多达1,500家客服中心。

本月早些时候，小米科技携手泰国最大的移动运营商Advanced Info Service ，在泰国通过线上销售小米4手机。

市场研究机构IDC周四称，预计到年底泰国的智能手机销量将增长29%，推动智能手机用户增长到3,600万。（完）